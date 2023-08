Die norwegische Melodic Blackened Death Metal Band TIDES OF CHAOS veröffentlichte am 30. Juni ihre zweite Single mit dem Titel „Screams“. TIDES OF CHAOS ist derzeit ein Ein-Mann-Projekt mit Session-Musikern wie Rich Gray – Bass (Annihilator/Aeon Zen), Naman Sachdev am Schlagzeug und Matthew Dakoutros an Violine, Bratsche und Cello. Weitere Singles und schließlich ein komplettes Album werden im Laufe des Jahres 2023 veröffentlicht.