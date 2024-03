TIAMAT :: „Clouds“ im Re-Relase als Deluxe Edition

Deluxe Edition Wiederveröffentlichung des dritten Studioalbums, „Clouds“, der zu der Zeit schwedischen Atmospheric Death/Doom Metal Band TIAMAT. Die remasterte Wiederveröffentlichung erscheint am 5. April via Metal Scrap Records und enthält das Minialbum „The Sleeping Beauty – Live in Israel“ (1994), das am 3. Juni 1993 in Tel Aviv, Israel, live aufgenommen wurde.

Limited Edition Deluxe 24-kt Gold Translucent CD, housed in luxury Digibook with selective varnish and silver foil stamping:

https://shop.metalscraprecords.com/tiamat-clouds-the-sleeping-beauty-live-in-israel-ltd-deluxe-cd-digibook

Info:

Instrumental kombiniert „Clouds“ zarte Akustikgitarren mit krachenden Riffs und atmosphärischen Keyboards. Johan Edlunds Stimme mischt Death-Growls mit einer sauberen, gotischen Stöhn-Stimme. Die Songwriting-Beiträge des neuen Bassisten Johnny Hagel entlasten Sänger Johan Edlund, dessen immer besser werdende Englischkenntnisse und seine raue, aber klare Intonation den Hörer endlich seine esoterischen Texte verstehen lassen.

„Clouds“ war für Tiamat nur der erste Schritt in Richtung Gothic Metal/Rock. Die Band ist vor allem für die Alben „Clouds“ und „Wildhoney“ bekannt, die weitläufiger und von Psychedelic/Progressive beeinflusst sind. „Clouds“ sollte das letzte Album sein, auf dem der Death-Metal-Anteil stark ausgeprägt war, und es ist ein bezeichnendes Zeichen dafür, was die Band zwei Jahre später an sich selbst entdecken sollte. Clouds“, das sich vom reinen Death/Black Metal entfernte und den Grundstein für Wildhoney“ legte, ist ein historisch wichtiges Album, das dazu beitrug, die boomende Doom Death Metal-Szene des Jahrzehnts zu prägen.