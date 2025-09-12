THORONDIR :: Neues Lyric-Video „Der wilde Jäger“

Die bayerischen Pagan Metaller THORONDIR haben einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album „Wächter des Waldes“ veröffentlicht, das am 9. Oktober 2025 über Trollzorn Records erscheinen soll. Ein Lyric-Video zu „Der wilde Jäger“ ist bei YouTube verfügbar. https://www.trollzorn.de

Mit ihrem vierten Album beweisen THORONDIR einmal mehr, warum sie ein Eckpfeiler der Pagan-Metal-Szene sind. Das Album vereint rohe Energie, musikalische Vielfalt und eine unerschütterliche Verbindung zu den Themen, die ihren Sound prägen: Natur, Mythen und Geschichten, die uns auch heute noch bewegen.