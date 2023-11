THERION :: 3. neue Single „Ayahuasca“

Die Symphonic Metaller THERION liefern mit „Ayahuasca“ einen weiteren Vorgeschmack auf ihr kommendes Album „Leviathan III“, das am 15. Dezember bei Napalm Records erscheinen soll. Mit dem neuen Werk setzt Mastermind Christofer Johnsson die über 30-jährige Erfolgsserie der Band fort, deren Vorgänger „Leviathan“ auf Platz 11 der deutschen Albumcharts landete.

Preorder: https://napalmrecords.com/therion

Christofer Johnsson on “Ayahuasca”:

„This video was filmed in the Amazon, with a real shaman working with ayahuasca as an actor for the clip. The song was the first song we wrote in the Leviathan trilogy writing sessions.”