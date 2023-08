THEN COMES SILENCE + REPTYLE + AUX ANIMAUX :: Das kleine dunkle Fest

Ankündigung für Bielefeld, Movie, am 06.09.2023 (Beginn 19.30 UHR)

Mit einem feinen Package erklären die Popsecret-Agenten die Sommerpause für beendet. Eine Mischung aus Goth Rock, Post Punk und Hauntwave erwartet die Besucher am 6. September.

THEN COMES SILENCE

Die schwedischen Dark Rocker gründeten sich 2012 und veröffentlichten letztes Jahr ihr insgesamt sechstes Album. Ihr Musik ist stark vom Dark Wave/Post Punk der 80er beeinflusst und erinnert an Bands wie The Mission, Killing Joke oder Red Lorry Yellow Lorry. Treibende Keys, flirrende Saiten, latent mit Field’schem Western Touch versehen, tiefer Gesang, meist mit reichlich Hall sowie ein Gefühl für hymnische Soundwälle sind die tragenden Säulen ihrer Musik.

REPTYLE

Die Bielefelder Goth Rock Institution, die in den vergangenen Jahren für reichlich Bewegung auf dem schwarzen Transfermarkt sorgte, feiert nächstes Jahr doch tatsächlich ihr silbernes Jubiläum. Mit ihrer aktuellen VÖ „Decrypt the Void“ stellt man uns nicht nur den neuen Sänger vor, sondern kredenzt uns nach längerer Pause ein ganz besonderes Album. Mehr noch als früher werden die betörenden Melodielinien deutlich, welche sich dem dunklen Rock stellen. Mit Kai hat man einen wahren Glücksgriff gelandet. Er ist das Rädchen, welches feingeölt den Sound formvollendet. Hinzu kommt eine bestechende Akribie, welche dem Songwriting eine gewisse Eleganz verpasst und dabei nicht die Leichtigkeit verliert. Keule und Slash liefern sich an den Gitarren Duette und Duelle zugleich. Der Bass ist passend gesetzt und sorgt in bestimmten Phasen für die nötige Dunkelheit, während die Felle mal hart, mal samten bearbeitet werden. Erhältlich ist diese Kleinod digital und als limitiertes blaues Vinyl im Gatefold Sleeve und live zu bewundern gibt es Tracks, samt den üblichen, reichlich vorhandenen Hits an diesem Abend in Bielefeld.

AUX ANIMAUX

Aux Animaux ist das Solo-Projekt von Gözde Düzer, einer türkischen Künstlerin, die heute in Stockholm lebt. Inspiriert vom Sound der 80er Jahre arrangiert die Künstlerin seit 2017 kraftvolle, dichte und dunkle Elektro-Rhythmen mit magischer und eindringlicher Atmosphäre und verwebt darin ihre Liebe zu Horrorfilmen. Aux Animaux beschreibt ihre Musik als Hauntwave und verwendet bei ihren Kompositionen das Theremin (Das Theremin ist ein 1920 erfundenes elektronisches Musikinstrument. Es ist das einzige verbreitete Musikinstrument, das berührungslos gespielt wird und dabei direkt Töne erzeugt.).

DAS MOVIE

Für ohne-Auto-kommende ist das Movie perfekt gelegen, gelangt man doch quasi direkt aus dem Zug in den Laden. Das Ambiente ist diesem Event angemessen, neben den Konzerthallen-Innereien, gibt es einen kleinen Kneipenbereich, der zum verweilen einlädt (natürlich nicht während der Auftritte). Hinweis: Letzte günstige Nahverkehrsalternative ins Ruhrgebiet ist um 00.07 Uhr (davor 22.59 Uhr). Die entgegengesetzte Richtung wird um 23.27 Uhr letztmals bedient.

Die limitierten Hardtickets bei:

– Neue Westfälische Tickets

– https://www.eventim.de/…/kleine-dunkle-fest-kleine…/…

– https://www.eventim.de/…/das-kleine-dunkle-fest-das…/…

– Kooky Record Shop und direkt bei den

– Popsecret Agenten

HandyTickets /PrintAtHome

https://loveyourartist.com/…/then-comes-silence-aux…