THE SLIMP :: Erste Single nach 16 Jahren

Die Kölner Darkwave-Band THE SLIMP meldet sich mit einer neuen Veröffentlichung zurück, die ihre erste offizielle Single seit 16 Jahren darstellt.

Streaming: https://play.mw.fm/nothing-to-forget

Bandcamp: https://theslimp.bandcamp.com/.

Info:

Leadsängerin Elisa Day beschrieb den Aufnahmeprozess als „enormen Spaß“ und merkte an, dass er „mehr Energie gab als er wegnahm“, was darauf hindeutet, dass die Chemie der Band intakt ist. „Es hat uns daran erinnert“, fuhr sie fort, „dass Musik oft mehr ist als die Summe ihrer Teile“. Diese Synergie ist in dem neuen Stück spürbar, das ihre typischen Darkwave-Elemente mit einem aufgefrischten Sound verbindet, der ihren Wurzeln treu bleibt.

Fans von The SlimP können sich freuen: Dies ist keine einmalige Rückkehr. Die Band hat weitere Veröffentlichungen für den Spätsommer angekündigt und verspricht eine Welle von neuem Material, das auf ihrem Erbe aufbaut und gleichzeitig neue klangliche Wege beschreitet. Mit „Nothing to Forget“ als kraftvollem Wiedereinstieg blicken The SlimP mit Entschlossenheit und Leidenschaft in die Zukunft.