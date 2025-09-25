THE OTHER :: Neuer Track „Ghost From The 80s“

„Ghost From The 80s“ ist die zweite Singleauskopplung aus dem neuen Album „Alienated“ von THE OTHER, das passenderweise pünktlich zu Halloween erscheint. Europas berühmteste Horror-Punk-Band liefert bereits jetzt mit „Ghost From The 80s“ den Soundtrack für die gruselige Jahreszeit.

Listen: https://save-it.cc/massacre/a-ghost-from-the-80s

Album Pre-order: https://theother.hamburgrecords.com

Sänger Rod Usher erklärt: „Der Song ist inspiriert von den Teenager-Horror-Klassikern der damaligen Zeit – Ghostbusters, Gremlins, Beetlejuice, Fright Night, House – und erzählt die Geschichte eines Geistes, der einen alten Videorekorder von einem Flohmarkt heimsucht und seinen Besitzer zurück in die 1980er Jahre katapultiert. Natürlich mussten wir im Refrain passende Keyboards verwenden – sie hätten gut zu Bands wie Europe oder Journey gepasst.“