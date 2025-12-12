THE OTHER :: Neue Single & Video „Vincent Price – Master of Menace“

Die Horror Punk Band THE OTHER kehrt mit einer brandneuen Single zurück: „Vincent Price – Master Of Menace“, entnommen aus dem Original-Soundtrack der internationalen Dokumentation „The Vincent Price Legacy“. Die zweistündige Dokumentation – koproduziert von Tochter Victoria Price – behandelt das Leben und Werk der Hollywood-Legende Vincent Price und enthält Interviews mit Kollegen wie Alice Cooper, Rob Zombie, John Landis, Joe Dante und David Dastmalchian. Die Dokumentation wird weltweit auf Filmfestivals gezeigt, bevor sie von Wicked Vision für den Heimkinomarkt veröffentlicht wird.

Der Titel erscheint in zwei Versionen – OST Version und Heavy Version – als 7″-Single im Bundle mit ihrem neuen Album Alienated im Webshop der Band. Die „Heavy Version“ ist nur auf dieser 7″-Single erhältlich, während die „Original Soundtrack Version“ am 12. Dezember 2026 auch digital auf allen Streaming-Plattformen veröffentlicht wird.

Stream: https://save-it.cc/massacre/new_single_vincent-pricemaster-of-menace

Die Veröffentlichung folgt auf einen wichtigen Meilenstein in der Karriere der Band: Ihr neues Album „Alienated“ stieg auf Platz 6 der deutschen Albumcharts ein und markiert damit eine der stärksten Chartplatzierungen in der Geschichte der Band. Das Album, das über Massacre Records veröffentlicht wurde, steht für eine kraftvolle Rückkehr zu den Wurzeln, voller Goth-Punk-Hymnen, Vintage-Horror-Vibes und den für THE OTHER typischen makabren Geschichten.

Order: https://massacre-records.com/the_other_alienated_sale/