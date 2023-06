THE OLD DEAD TREE :: Brandneuer Track

Die französische Dark Metal Band THE OLD DEAD TREE veröffentlicht einen brandneuen Song und ein Musikvideo mit dem Titel „Terrified“. Die Band hat kürzlich ihre Teilnahme am Hellfest Open Air (FR) am 18. Juni 2023 angekündigt. https://theolddeadtree.bandcamp.com

Sänger/Gitarrist Manuel Munoz kommentiert das Video:

„Meine Freunde, es hat 16 Jahre gedauert, bis Nicolas Chevrollier und Manuel Munoz angefangen haben, gemeinsam einen neuen Song zu schreiben! Das Warten hat nun ein Ende. Let’s get TERRIFIED!“