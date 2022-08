THE LAST WAVES :: Französisches Cold-Wave/Post-Punk-Kollektiv streamt neue EP

Nur wenige Monate nach ihrer offiziellen Gründung hat die französische Cold-Wave/Post-Punk/Dark-Pop/Indie-Rock-Fünferband THE LAST WAVES bereits mehrere EPs veröffentlicht. Die letzte mit dem Titel ‘Dark is the path’, gefolgt von ‘Revenge of the blue’ oder ‘In cold colors avenue’, die beide im Jahr 2021 veröffentlicht wurden, haben nun das Licht der digitalen Welt erblickt, und zwar exklusiv über Bandcamp und die wichtigsten legalen Plattformen (Apple Music, Deezer, Spotify, Tidal, etc.).

Zusätzlich zu den offiziellen Veröffentlichungsnachrichten und während die Band bereits an ihrer vierten EP arbeitet, ist ‘Dark is the path’ ab sofort zum Full-Streaming auf Bandcamp und YouTube verfügbar.

https://thelastwaves.bandcamp.com/album/dark-is-the-path