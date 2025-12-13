THE ETERNAL :: 1. Videosingle zur neuen EP

Das australisch-finnische Dark-Progressive-Gothic-Metal-Kollektiv THE ETERNAL hat ihre kommende EP „Celestial“ angekündigt, die am 16. Januar 2026 über Reigning Phoenix Music erscheinen soll, und die erste Video-Single „It All Ends“ veröffentlicht.

Streamen/Download der Single: https://theeternal.rpm.link/itallendsPR

„It All Ends“ ist die erste Vorschau auf „Celestial“ und gibt mit einer kraftvollen Mischung aus eindringlicher Atmosphäre, melancholischer Schwere und progressiver Finesse den Ton an. Der Track entfaltet sich langsam und bedächtig und zieht den Hörer in seinen Bann mit brodelnden Riffs, düsteren Melodien und einem emotionalen Gesang, der sowohl intim als auch kolossal wirkt. Die Dynamik des Songs steigert sich zu einem gewaltigen, epischen Finale, das den cineastischen Ansatz der Band in Bezug auf Heavy Metal unterstreicht.

Die EP kann auf allen großen digitalen Plattformen und als streng limitierte Auflage auf umweltfreundlichem Recycling-Vinyl vorbestellt werden: https://theeternal.rpm.link/celestialPR