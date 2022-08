THE EFFIGY :: Neues Lyric-Video der Gothic-Künstlerin

Die cineastische Gothic-Künstlerin THE EFFIGY hat ein Lyric-Video zu ihrer neuen Single “One With My Enemy” veröffentlicht. Die Single ist auch auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. https://theeffigymusic.bandcamp.com/

Info:

THE EFFIGY schildert eine düstere und tiefgründige Geschichte von emotionalem Missbrauch und schafft dynamische musikalische Arrangements, um die spiralförmige Qual des Protagonisten des Tracks zu vermitteln. Beeinflusst von Bands wie GARBAGE, JOY DIVISION, EVANESCENCE und KEANE und thematisch inspiriert von Gothic- und Folk-Bildern sowie Mythologie, ist die Musik von THE EFFIGY eine cineastische Mischung aus eklektischen Stilen.