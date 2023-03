THE DARK SIDE OF THE MOON :: Neuer Track ist der erste eigene Song der Band

Das Metal-Quartett THE DARK SIDE OF THE MOON hat die vierte Single und ihren ersten eigenen Song, das harmonische „The Gates of Time“, veröffentlicht. Die vierte Single aus dem Debütalbum „Metamorphosis“ hebt Melissa Bonnys unverwechselbare Stimme hervor, kombiniert mit dem wunderschönen Harfenspiel von Jenny Diehl. Die Band, die sich aus Mitgliedern von Feuerschwanz, Amaranthe und Ad Infinitum zusammensetzt, wird ihr Debütalbum, Metamorphosis, am 12. Mai 2023 über Napalm Records veröffentlichen.

THE DARK SIDE OF THE MOON über „The Gates of Time“:

„Wir sind sehr stolz darauf, euch den allerersten Song zu präsentieren, den wir jemals gemeinsam als Band geschrieben haben! Wir begannen diese Reise mit Covers berühmter Songs aus Filmen, Serien und Videospielen, aber schon bald merkten wir, dass es ein Muss war, unsere eigenen Geschichten und Melodien zu schreiben. Vier kreative Köpfe mit so vielen Ideen, die es zu teilen gilt – „The Gates Of Time“ ist erst der Anfang!“