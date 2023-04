THE DAMNED :: Neuer Track kurz vor Album-Release

„You’re Gonna Realise“ ist die letzte Single vor dem neuen THE DAMNED Studioalbum „Darkadelic“, welches am 28. April veröffentlicht wird.

Neuern Song hier hören: https://damned.lnk.to/YoureGonnaRealisePR

Album-Review hier lesen: https://magazin.amboss-mag.de/the-damned-darkadelic-dark-psychedelic-punk/

„Darkadelic“ erscheint als CD Digipak, 1LP Black Vinyl (Gatefold, 180g), Ltd. 1LP Transparent Vinyl inkl. DARKADELIC Slipmat (Gatefold, 180g) und digital. Verschiedene exklusive Artikel wie signierte Kunstdrucke, T-Shirts und Tragetaschen werden über den offiziellen DARKADELIC D2C Shop erhältlich sein.

Info:

Der Sound ist „Trademark-Damned“… ein bisschen Punk, ein bisschen Goth und dennoch nichts von alledem. Die Stimmung ist düster-psychedelisch mit Anspielungen auf vorangegangene Alben. Die Lyrics verbieten es jedoch, zu lange in Nostalgie zu schwelgen.

David Vanians Text mahnt „you’re Gonna Realise the past is just the past”. Captain Sensible bringt ansteckenden Gitarren-Crunch mit. Der Schlagzeuger Will Taylor sorgt für einen neuen Kick. Paul Taylor am Bass treibt die Dinge ordentlich voran. Und Monty Oxymoron rundet das Ganze mit verrückten Keyboard-Läufen ab.