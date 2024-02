THE CASSANDRA COMPLEX :: Altes neues Album „Death & Sex“

Vor 40 Jahren trafen sich Rodney Orpheus, Paul Dillon und Andy Booth in einem Keller in Leeds, England, mit einer Sammlung von billigen gebrauchten Gitarrenpedalen, Synthesizern und Drumcomputern und schufen mit Songs wie Moscow Idaho, One Millionth Happy Customer und Nightfall eine Post-Punk-Revolution, die alternative Tanzflächen füllte und weltweit die Indie-Charts anführte.

Im Jahr 1993 veröffentlichten THE CASSANDRA COMPLEX das Album „Sex & Death“ für ein begrenztes Publikum. Jetzt, 30 Jahre später, hat die Band diesen Klassiker als „Death & Sex“ von Grund auf neu aufgenommen und wird ihn im Rahmen ihrer 40-Jahr-Feierlichkeiten erstmals weltweit veröffentlichen.

Das Album wird am 8. März 2024 auf CD, als Bandcamp-Download und bei allen Streaming-Diensten erscheinen, mit einem Cover des legendären Greg Rolfes. Gleichzeitig mit dieser Veröffentlichung wird COP International auch eine neu gemasterte Version des Vorgängeralbums von The Cassandra Complex, The Plague, herausbringen, das bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung vier Wochen lang auf Platz 1 der deutschen Alternative Charts stand. http://cassandracomplex.co.uk/

„Death & Sex“ besteht aus den ursprünglichen Bandgründern Rodney Orpheus (Gesang, Synthesizer, Drumcomputer) und Andy Booth (Gitarre), den langjährigen Mitgliedern Chris Haskett (Henry Rollins Band, David Bowie) an der Gitarre und Mera Roberts (Faith and the Muse, Black Tape for a Blue Girl) am Cello sowie dem neuen Mitglied Brent Heinze (Probe 7) an den Keyboards.

Das Album wird zusammen mit vielen anderen Klassikern aus dem gesamten 40-jährigen Katalog von THE CASSANDRA COMPLEX auf der bevorstehenden CX40-Welttournee zu hören sein, die im März in Großbritannien beginnt und bis 2024 Konzerte in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Dänemark, der Tschechischen Republik, Österreich, Lateinamerika und den USA umfasst.

Rodney Orpheus explains: “When we first wrote these songs we didn’t have the tools to fully realise them the way we wanted. Now 30 years later we can finally make them sound the way they always sounded inside our heads.”

Christian Petke, CEO of COP International Records says, “When the band told me that they would start to re-record their back catalog, I was 100% on board. It can be a dicey proposition to “fix” an old record, but I knew that they had the experience and the skill to pull this off. It was a real pleasure to see these classic gems come to new life, and the fans of The Cassandra Complex will love this fresh take.”