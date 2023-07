THE CANDLES BURNING BLUE :: 1. offizielles Reissue des Kultalbums „Pearls Given To The Swine“

Svart Records bringt die erste offizielle Wiederveröffentlichung von THE CANDLES BURNING BLUE’s Kultalbum „Pearls Given To The Swine“ heraus. Seit zwei Jahrzehnten ist die Original-CD-Pressung gesucht, aber fast unmöglich zu finden.

Die Track „After My First Murder“ / „Someone Is Here“ in remasterten Versionen hier: https://on.soundcloud.com/XRTQG

13.10. The Candles Burning Blue: Pearls Given To The Swine 2LP/2CD (Vorverkauf)

https://www.svartrecords.com/en/product/the-candles-burning-blue-pearls-given-to-the-swine/11602

Bekannt für ihre gewalttätigen und chaotischen Auftritte, waren THE CANDLES BURNING BLUE eine unkonventionelle Gothic Rock Band. Statt mit romantischer Schönheit beschäftigten sie sich mit den härteren Aspekten der Dunkelheit, die aus ihrem eigenen, von Problemen geprägten Leben quoll. Obwohl sie nur zwei CDs, eine Split 7″ und ein komplettes Album veröffentlichten, war ihr Einfluss auf den finnischen Goth-Untergrund nachhaltig.

„Pearls Given To The Swine“ wurde im Jahr 2000 aufgenommen und 2001 auf CD veröffentlicht, wobei nur 500 offizielle Exemplare gepresst wurden. Einige Jahre später tauchten neue Exemplare aus dubiosen Quellen auf, aber im Grunde verschwand das Album von der Bildfläche. Im Jahr 2001 begann die Band mit der Arbeit am zweiten Album Pleasure Dome und nahm auch Material für das geplante dritte Album Abhorrence auf, hörte aber auf zu existieren, bevor irgendetwas von diesem Material veröffentlicht wurde. Bis jetzt. Diese Wiederveröffentlichung enthält eine Bonus-Disc in voller Länge, die aus diesen Songs besteht.

THE CANDLES BURNING BLUE hatten ihre Wurzeln fest im Gothic Rock, wie er von Bands wie Bauhaus, Christian Death, Virgin Prunes und The Cure gespielt wurde, aber sie mischten Elemente des Experimentalismus und des Art Rock hinein. Pearls Given To The Swine ist ein verlorener und wiedergefundener Klassiker des finnischen Gothic Rock und ein schönes Beispiel für die finnische Dunkelkultur um die Jahrtausendwende.

Die Mitglieder spielten später in Bands wie Reverend Bizarre, The Puritan, Werwolf Lodge und Opium Warlords, fanden aber nie wieder zusammen.