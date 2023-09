TAUBRA :: 1. Track aus dem Debüt

Komponist Berg (AARA) hat durch die Zusammenführung talentierter Künstler aus dem Untergrund eine neue Einheit geschaffen, um eine weitere Facette seiner künstlerischen Vision freizusetzen. Fest verwurzelt in der Tradition des okkulten Black Metal präsentieren TAUBRA aus ihrem Debüt „Therizo“ den Track „Vale Of The Taubra“ über Bandcamp oder YouTube. https://taubra.bandcamp.com/album/therizo

Sänger und Texter R. kommentiert das Album wie folgt:

„Berg hat diese Komposition letzten Herbst geschrieben, ziemlich direkt nachdem wir uns für den Namen TAUBRA entschieden hatten. Ich wusste, dass ich einen Text mit dem Namen ‚Taubra‘ darin wollte, und am Ende ist dieses Lied entstanden. Meine Worte handeln von Dunkelheit und Abstieg, a Netherworld ohne Licht. Abgründig und schrecklich. Als ich den Gesang für dieses Biest aufnahm, wusste ich, dass wir auch eine klare Stimme brauchten. Da dies der letzte Song war, legten wir den Gesang fest, es war eine schwierige Aufgabe. Wir haben alle Songs aufgenommen in vier bis fünf Stunden und so war meine Stimme beim letzten Song nicht auf Augenhöhe. Zum Glück sprang Ahzari (BEYOND MAN, SALIGIA) ein und half mir, oder besser gesagt, mit meiner Stimme!“