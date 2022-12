TARJA :: Rückblick ihrer 15-jährigen Solo-Karriere ist erschienen

TARJA blickt mit ihrer „Best Of: Living The Dream“ auf ihre erfolgreiche, 15-jährige Solo- Karriere zurück. Das Album ist am 2. Dezember bei earMUSIC in verschiendenen Ausführingen erschienen: 1CD Jewelcase // 2CD + Blu-ray Mediabook // 2LP Gatefold Black Vinyl // Ltd. Crystal Clear 2LP Gatefold // Ltd. Boxset // digital. Die „Best Of: Living The Dream“ kann hier bestellt werden: https://tarja.lnk.to/BestOfLivingTheDream

Das Best Of blickt auf 15 außerst erfolgreichen Jahre der finnischen Sängerin zurück und enthält neben Tarjas bekanntesten Tracks, viele davon extra ü¨r das Album neu gemastert, auch persönliche Favoriten aus ihren sechs Studioalben: „My Winter Storm“, „What Lies Beneath“, „Colours in the Dark“, „The Brightest Void“, „The Shadow Self“ und „In the Raw“. Zusätzlich kommen Fans in den Genuss des bisher unveröffentlichten brandneuen Songs „Eye Of The Storm“.

Den Song „Eye Of The Storm“ schrieb Tarja bereits zur Zeit ihres Erfolg- Albums „Colours In The Dark“, entschied sich allerdings dafür ihn für einen besonderen Moment aufzuheben. Der Track selbst ist ein kraftvolles Statement über Hingabe, Beharrlichkeit und Findung. Musikalisch inspiriert von ihrer Liebe zu Finnland und Argentinien sowie zwei namenhaften Komponisten aus ebendiesen Ländern, Jean Sibelius und Astor Piazolla, kombiniert das Lyric Video geliebte Momente ihrer früheren Clips mit neuen grafischen Elementen und erschafft so einen unvergleichlichen Look für Tarjas „Best Of: Living The Dream“.