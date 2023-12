TARJA :: Neue Weihnachtssingle „All I Want For Christmas Is You“ 

Weihnachten steht kurz bevor und um uns die Wartezeit ein wenig zu versüßen, veröffentlicht TARJA den Song „All I Want For Christmas Is You“, aus ihrem kürzlich erschienenen Album „Dark Christmas“ als Single-Auskopplung. In ihrer Version des Tracks fängt Tarja den Geist der Weihnacht ein. Sie gibt dem Kult-Song von Mariah Carey ihre eigene Note, indem sie ihn mit ihrer charakteristischen Mischung aus klassischen und rockigen Einflüssen einzigartig interpretiert.

Als B-Sides enthält die Single Tarjas Version von „Last Christmas“ sowie den Song „O Christmas Tree“, eine Rarität aus den „Dark Versions“, ihres 2017 erschienenen Album“ „From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas“.

Order: https://Tarja.lnk.to/darkchristmasID