TARJA :: “Best Of” Album mit brandneuem Song angekündigt

Am 2. Dezember erscheint die von TARJA handverlesene Sammlung an Songs auf ihrer ersten Best Of mit dem Titel “Best Of: Living The Dream”. Das Best Of blickt auf 15 äußerst erfolgreichen Jahre der finnischen Sängerin zurück und enthält neben Tarjas bekanntesten Tracks, viele davon extra für das Album neu gemastert, auch persönliche Favoriten aus ihren sechs Studioalben – “My Winter Storm”, “What Lies Beneath”, “Colours in the Dark”, “The Brightest Void”, “The Shadow Self” und “In the Raw”. Zusätzlich kommen Fans in den Genuss des bisher unveröffentlichten brandneuen Songs “Eye Of The Storm”.

“Nach all den Jahren kann ich es immer noch nicht glauben, nun endlich ein richtiges Best-Of-Album zu veröffentlichen”, sagt Tarja. “So viele schöne Momente, unglaublich. Es war ein Traum, diese Compilation zusammenzustellen. Und ich hoffe, dass ihr sie so genau so sehr genießen werdet wie ich.”

Das Album erscheint in einer Vielzahl von Formaten. Jedes Format enthält exklusive Raritäten und/oder das von den Fans sehnsüchtig erwartete, bisher unveröffentlichte zweistündige “Circus Life”-Konzert sowie sämtliche Musikvideos von Tarja.

Die “Best Of: Living The Dream” kann hier vorbestellt werden: https://tarja.lnk.to/BestOfLivingTheDream