Die neue Single „A Tale Of Disclosure“ der finnischen Melodic Death Metal Band SUPERDEATHFLAME handelt von einem Menschen, der sich in seiner Schale verschließt und sein wahres Ich darin versteckt. Was passiert, wenn eine Person sich wirklich öffnet? Dies ist eine Geschichte der Enthüllung. Der Song trägt die Geschichte mit sich wie ein Zug auf seinen Schienen.

Listen: https://push.fm/fl/sdf-atod