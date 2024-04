SUFFERING SOULS :: 1. Song vom 5. Album der deutschen Symphonic Black Metaller

Die deutsche Symphonic Black Metal Band SUFFERING SOULS hat bekanntgegeben, dass ihr neues, das fünfte Album mit dem Titel „An Iconic Taste Of Demise“ am 31. Mai über Satanath Records und Fetzner Death Records veröffentlicht wird. Die erste Single „From Hubris To Demise“ erscheint, begleitet von einem Lyric-Video.

Album Preorder: https://bit.ly/4acJh4q

Auf „An Iconic Taste Of Demise“, das im Hertz Studio in Polen aufgenommen wurde (Behemoth, Vader und Hate), sorgt Multiinstrumentalist Tobias „Lord Esgaroth“ Micko für Umsetzung aller Instrumente und Gesang. Einzig beim Schlagzeug ist zusätzlich Michiel van der Plicht (Pestilence) am Werk.