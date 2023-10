SUBWAY TO SALLY :: Neue Single „Eisheilige Nacht” + Video

SUBWAY TO SALLY haben ihre brandneue Single „Eisheilige Nacht“ samt offiziellen Musikvideo veröffentlicht. Damit heizen die deutschen Chartstürmer die Vorfreude auf ihre legendäre Konzertreihe an, mit der sie und ihre Fans unter selbem Titel seit 2009 das Jahr beschließen.

Listen: https://lnk.to/STS-EisheiligeNacht

Dieses Jahr begrüßen SUBWAY TO SALLY auf ihrer Bühne Fiddler’s Green, Letzte Instanz und Manntra. Die Eisheilige Nacht startet am 14. Dezember in Pratteln, die letzte Show findet traditionell in Potsdam, der Heimat der Band, am 30. Dezember statt.

SUBWAY TO SALLY kommentieren:

„Der Song „Eisheilige Nacht“ trägt einen großen Namen, darüber sind wir uns bewusst und er wird diesem auch absolut gerecht. Euch erwartet eine Hymne im klassischen SUBWAY TO SALLY-Stil, ein in Schwarz gehüllter Soundtrack für die kalte und dunkle Zeit des Jahres, die im Dezember einen glühenden und erwärmenden Höhepunkt findet: Die EISHEILIGE NACHT! Uns war von Anfang an klar, dass das keine gewöhnliche Single ist, sondern ein Stück, das uns über viele Jahre hinweg bei jedem Konzert begleiten wird.“

Eisheilige Nacht 2023

14.12.23 CH – Pratteln / Z7

15.12.23 DE – Stuttgart / Im Wizemann

16.12.23 DE – Gießen / Hessenhallen

22.12.23 DE – Dortmund / Plwm

23.12.23 DE – Dresden / Alter Schlachthof

26.12.23 DE – Braunschweig / Millenium Event Center

27.12.23 DE – Würzburg / Posthalle

28.12.23 DE – Bielefeld / Lokschuppen

29.12.23 DE – Bremen / Pier 2

30.12.23 DE – Potsdam / Waschhaus