STORMLORD :: „Supreme Art Of War“ Reissue

Fast 25 Jahre sind seit der Veröffentlichung des ersten STORMLORD Albums „Supreme Art Of War“ vergangen (Unser Review aus 1999 siehe weiter unten), und nun ist es Zeit für eine Neuauflage. Das Album wird am 11.11. komplett remastered als CD-Digipack, Vinyl, limitiertes Vinyl, Kassette und Boxset erhältlich sein, zzgl. eines T-Shirts.

Bestellung über http://www.stormlord.net, die Stückzahlen sind begrenzt.

Hier ein Auszug aus unserem Review aus 1999:

STORMLORD „Suprem Art Of War“

(Last Episode)

Die Band, die im letzten Jahr mit ihrer MCD „Where my spirits forever shall be…“ mit am meisten für Aufsehen aufsehen gesorgt hatte, beschert uns endlich ihr Machwerk. Verneigt euch vor den Meistern der Symphonie, des majestätischen Sounds, der epischen Melodien und der schwarzen Power. All dies‘ vereinen Stormlord zu einer der Black Metal Veröffentlichungen des Jahres. Jeder Song, von denen ihr vielleicht den ein oder anderen schon von der letzten MCD kennt (z.B. War), die aber neu abgemischt wurden, besitzt die Macht und die Power, um die Songthemen wie Kriege, Schlachten und Ritter in einem lange nicht vernommenen Hörgenuss darzubieten. Hier ein bischen Mithotyn, da ein wenig Therion und viel eigene Energie und melodiöse Powereinlagen und schon ist ein Meisterwerk erschaffen.