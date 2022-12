STARIANA :: Neuer Darkwave Single „Paradise Is Lost On You“

Die Darkwave-Band STARIANA aus Oregon hat ihre neue Single „Paradise Is Lost On You“ veröffentlicht. Der Song ist eine hymnische Widerlegung der fehlerhaften Vorstellung, dass eine Person, die außerhalb der traditionellen Normen der Gesellschaft liebt und lebt, irgendwie unmoralisch oder kaputt ist. „Paradise Is Lost On You“ ist in digitaler Form bei Apple Itunes und Amazon.com erhältlich. https://www.facebook.com/starianaband

„Wir werden das Leben feiern und so lebendig wie möglich leben, ungeachtet dessen, was diejenigen denken oder sagen, die es nicht verstehen wollen. Das Paradies ist für sie verloren. Mit anderen Worten, der Song vermittelt die Botschaft, angesichts von Widrigkeiten nicht aufzugeben“

Stariana is a post punk/darkwave trio based in Eugene, Oregon, heavily influenced by post punk mainstays such as Depeche Mode, New Order, Bauhaus, Jesus And Mary Chain and 90’s era Britpop; Elastica, Blur, The Stone Roses with just a little bit of Blondie and Joan Jett mixed in for flavor.