STAHLMANN :: Neue EP

Pünktlich zur Tour meldet STAHLMANN sich mit einer neuen EP „Addendum“ zurück, die 5 neue Songs beinhaltet. Einer davon, „Faust zum Himmel“, ist bereits nun zu hören. Die EP erscheint am 29. September,

Song anhören: https://stahlmann.lnk.to/FaustZumHimmel

Preorder EP: https://stahlmann.lnk.to/ADDENDUM

Info:

Textlich hat sich hier nicht nur Martin Soer sondern auch Chris Harms (Lord Of The Lost) eingebracht und knüpft musikalisch damit nahtlos an den typischen Stahlmann-Sound an. Mit stoischen Riffs und martialischen Texten weist „Faust zum Himmel“ darauf hin, dass jedes Thema hinterfragt werden sollte.

„Jeder kennt das Gefühl, wenn die eigene Welt aus den Fugen gerät und man sich fragt, wo liegt darin der Sinn?“ – Martin Soer

Und mit diesem neuen Klassiker kündigen Stahlmann ihre neue EP an, welche zum Start ihrer ADDENDUM Tour am 29.09.2023 erscheinen wird.