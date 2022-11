SOULDRAINER :: Melodic Death Metaller mit neuer Single

„Departure“, das brandneue Album der schwedischen Melodic Death Metaller SOULDRAINER, wird am 9. Dezember über Black Lion Records erscheinen. Zur Unterstützung des in Kürze erscheinenden Albums hat die Band den brandneuen Track „End Of The World“ veröffentlicht.

Souldrainer about the new album: „We can’t even begin to describe how proud we are to put DEPARTURE out in the world. DEPARTURE is a journey through your own dark fantasy where anything is possible and we have made sure that every song will leave you with darkness, hopelessness, emptiness, anger, and despair. Enjoy!“

Info:

Mit dicht geschichteten Rhythmusgitarren, atmosphärischen Engelschören, Streicherensembles und mitreißendem Gesang haben Souldrainer eine ausgeprägte harmonische Aggression geschaffen, die einen härter trifft als eine Backsteinmauer im Gesicht.“