SOMBERWIND :: Neue Video-Single „After the Dark“

Nach fast zwei Jahren der Stille ist das chilenische Dark-Metal-Projekt SOMBERWIND zurück mit „After the Dark“, einer neuen Video-Single, die den Weg zu ihrem zweiten Album ebnet, das nun fertiggestellt ist.

https://www.instagram.com/somberwind_official/

https://www.facebook.com/Somberwind

„After the Dark“ handelt von Verlust, Überleben und dem Moment, in dem man sich entscheidet, seine Stimme zurückzunehmen. In den Schatten tragen wir alle etwas – und manchmal finden wir dort die Kraft, um wieder aufzustehen.