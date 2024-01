SOLBRUD :: Video zu „For Evigt, For Altid, Forandret“

Die dänische Black Metal Band SOLBRUD aus Kopenhagen wird am 2. Februar ihr viertes Studioalbum „IIII“ über Vendetta Records veröffentlichen. Zur Unterstützung der bevorstehenden Veröffentlichung hat die Band ihre neueste Single „For Evigt, For Altid, Forandret“ veröffentlicht. Der Track ist ab sofort auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar und wird von einem animierten Stop-Motion-Musikvideo begleitet, das im Dänemark des 9. Jahrhunderts spielt. Die fiktive Geschichte stammt aus der Feder von Tobias Hjorth, wobei die Bandmitglieder in die Rollen der Hauptfiguren schlüpfen

Listen: https://solbrud.bandcamp.com/track/n-r-solen-brydes-del-iii-for-evigt-for-altid-forandret

Album-Preorder: https://vendettarecords.bigcartel.com/