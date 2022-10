SKARNTYDE :: Bayrisches Black-Metal-Duo bei Trollmusic

Die Underground-Label Schattenpfade und Trollmusic begrüßen das Black-Metal-Duo SKARNTYDE aus Bayern in ihren Reihen. Das Mini-Album „Da jeg gråt ved jordens ruiner“ (Norwegisch: „Als ich an den Ruinen der Erde weinte“) wird den Auftakt der Zusammenarbeit markieren und als Gemeinschaftsproduktion vorerst auf CD erscheinen (weitere Details dazu in Kürze). Bei SKARNTYDE handelt es sich um ein Projekt der beiden Multi-Instrumentalisten Fjelleiner (Licht- und Schattensaiten, Jahresringe) und Gerileme (Asche der Welten, Burial In The Woods u.v.m.). Bisher hat SKARNTYDE das Demo „Spurvehauk“ (2019) und das Album „Flukt fra menneskeligheten“ (2021) veröffentlicht, die vor allem bei Freunden des rauen Norwegischen Black Metal punkten konnten. https://skarntyde.bandcamp.com/

“Wir freuen uns, mit Schattenpfade und Trollmusic die Unterstützung zweier besonderer Labels und authentischer Menschen gefunden zu haben, die mit viel Idealismus und Engagement unkonventionelle Musik auf hochwertige Tonträger bringen”, so SKARNTYDE. “Zu Adam besteht bereits seit Jahren ein guter Kontakt, mit Thor haben wir nun einen überaus geschätzten Partner dazugewonnen. Wir warten gespannt auf das Ergebnis unserer Zusammenarbeit!”

„Nach dem Erfolg mit Gràb freue ich mich, einmal mehr eine vielversprechende Black-Metal-Band aus Bayern präsentieren zu dürfen“, so Thor von Trollmusic. „Als ich Fjelleiner und Gerileme für mein Fanzine interviewt hatte*, war mir klar, dass die beiden nicht nur musikalisch einiges zu sagen haben, sondern dem Black Metal auch mit ihren Texten eine Giftigkeit verleihen, die dem Namen SKARNTYDE (Norwegisch: gefleckter Schierling) Ehre erweist. Nicht nur deshalb lag es nahe, die Kräfte mit Adam von Schattenpfade zu bündeln, um noch in diesem Jahr ein Mini-Album anzubieten, das sich auf mehreren Ebenen vom Einerlei der Metal-Veröffentlichungen abheben wird.“