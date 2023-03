SIRENIA :: „Twist in my Sobriety“ – Bonustrack vom kommenden Album online

Die Symphonic-Metal-Ikonen SIRENIA verschmelzen auf ihrem 11. Studioalbum mühelos 80er-Rock- und Synthwave-Elemente. „1977“ wird am 26. Mai 2023 über Napalm Records erscheinen. Die Band entführt den Hörer in eine Retro-Hörspielhalle, die an die Zeit erinnert, als groovige Synthwave-Melodien die Musikwelt beherrschten. Sie verschmilzt Pop-Rock-Stilistiken der späten 70er und 80er Jahre mit Synthwave-Elementen und ihren bemerkenswerten, knallharten symphonischen Melodien – und erschüttert den Hörer bis ins Mark.

Die erste Singleauskopplung aus „1977“ kommt als Zeitmaschine in Form des Bonustracks „Twist in my Sobriety“ in Form des Coversongs des millionenfach gestreamten Tracks der in Deutschland geborenen britischen Sängerin Tanita Tikaram.

Bandleader, Multi-Instrumentalist, Komponist und Songwriter Morten Veland sagt dazu: ‚Twist in my Sobriety‘ ist die erste Single aus unserem kommenden Album 1977. Es ist der Bonustrack unseres 11. Albums und eine Coverversion des Originals von Tanita Tikaram aus dem Jahr 1988. Ich liebe diesen Song, seit er veröffentlicht wurde, und er hat eine sehr melancholische Ausstrahlung, so dass es sich wie ein interessantes Projekt anfühlte, eine SIRENIA-Version davon zu machen. Ich hoffe, dass ihr es genießen werdet, während wir auf die Veröffentlichung des Albums warten.“