SETH :: Neuer Track kündigt weiteres Album an

Die französischen Black Metaller SETH haben mit „Et Que Vive le Diable!“ eine neue Single veröffentlicht, die ihr nächstes Album „La France des Maudits“ ankündigt. Das Album erscheint via Season Of Mist am 14. Juli.

Pre-order & pre-save: https://orcd.co/sethlafrancesdesmaudits

Mit „Et Que Vive le Diable!“ entwirft SETH eine Erzählung, die Geschichten von göttlichem Trotz und Befreiung miteinander verwebt und vor dem Hintergrund von atmosphärischem Black Metal in seiner kunstvollsten und aufrührerischsten Form präsentiert. SETH taucht wieder auf, nicht nur um zu herrschen, sondern um zu revolutionieren, nicht nur um ein Echo zu geben, sondern um Wahrheiten in die Leere der göttlichen Unterdrückung zu sprechen.