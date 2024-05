SETH :: Neue Single

SETH veröffentlichen „Dans le C’ur un Poignard“, die neueste Single aus ihrem kommenden Album. „La France des Maudits“ erscheint am 14. Juli, am Bastille Day, über Season of Mist.

Pre-order & pre-save: https://orcd.co/sethlafrancesdesmaudits

Zu den eindringlichen Melodien von ‚Dans le Cœur un Poignard‘ hat SETH ein visuell fesselndes Musikvideo in Auftrag gegeben, das die Themen des Songs – Verrat, Angst und Trotz – mit herzzerreißenden Bildern zum Leben erweckt. Das Video wurde von dem visionären Pierre Reynard gedreht und ist ein beeindruckendes Kunstwerk, das die melancholischen Melodien des Songs wunderbar untermalt.