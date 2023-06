SERVANT :: „To Crown A Beast“ Videoclip online

Am 07. Juli erscheint mit „Aetas Ascensus“ das zweite Album der deutschen Black Metaller SERVANT. Als erste Kostprobe aus dem gut 48 minütigem neuen Album gibts ab sofort mit „To Crown A Beast“ die erste Auskopplung als Videoclip auf dem MDD YouTube Kanal. Lyrisch beschäftigt sich das Album mit einer Vielzahl an religiösen Texten, wobei die Gnosis und auch die dahinter stehenden Politik eine große Rolle spielt. So finden sich auf dem Album auch Songs über Kaiser und Könige, die dem Wahn anheim gefallen sind und sich und ihr Reich mitgerichtet haben.

Preorder: http://mdd-records.de/servant