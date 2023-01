SERVANT :: Neues Album im Sommer auf MDD Records

Die deutsche Black Metal-Horde SERVANT befindet sich dieser Tage im Studio, um den Nachfolger des im November 2021 erschienenen Debut Albums „Blessed By The Light Of A Thousand Stars“ einzuspielen. http://mdd-records.de/servant

Info: Die 8 neuen Songs, die laut Aussage von Frontmann und Songwriter Farago noch furioser, wilder und zugleich atmosphärischer sein werden, stellen dabei eine konsequente Weiterentwicklung zum Debut dar. Zugleich haben Band und Label beschlossen, die bisherige, erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen und weiter auszuweiten. Das neue Album wird im Sommer auf MDD Records erscheinen. Mehr Infos demnächst! Das Debut ist nach wie vor bei MDD Records, der Band und im gut sortierten Handel erhältlich. Stay tuned!