SECRET DISCOVERY :: „Last Christmas“ Cover veröffentlicht

Nachdem die Bochumer Dark Rocker SECRET DISCOVERY den Release ihres neuen Albums „Lygoria“ auf Mitte 2026 geschoben haben (Gitarrist Falk ist Vater geworden), veröffentlichen sie kurz vor Weihnachten mit „Last Christmas“ noch einen Coversong. https://hyperfollow.com/secretdiscovery

Statement der Band:

In einer Zeit, in der die Schatten der Erinnerungen erwachen, präsentieren wir euch eine tiefgründige und mystische Neuinterpretation des Weihnachtsklassikers „Last Christmas“. Unsere Coverversion verbindet die Emotionen und die melancholische Schönheit des Originals mit der dunklen Attitüde unseres Genres und hebt den Klassiker auf ein neues Level.

Die festliche Jahreszeit ist nicht nur ein Moment des Feierns, sondern auch der Reflexion und des Gedenkens. Lasst euch von der intensiven Atmosphäre mitreißen und entdeckt die verborgenen Facetten dieser, unserer Geschichte einer verlorenen Liebe und der unerfüllten Sehnsucht bis zur toxischen Obsession.

Frohe Feiertage!