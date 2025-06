SCHREIGARM :: 1. Song vom kommenden 2. Album

Die deutsche Atmospheric Black Metal Band SCHREIGARM hat den 12. September als Veröffentlichungsdatum für ihr zweites Album „Mara Comes and Darkness Shall Reign“ festgelegt, das über Purity Through Fire erscheinen wird. Die erste Single „Whispers of the Blackened Woods“ mit dazugehörigem Video wurde nun veröffentlicht. https://www.schreigarm.com

Info:

SCHREIGARM wurde in der frostigen Februar-Dämmerung des Jahres 2020 in der deutschen Stadt Neuss geboren. Es ist ein Projekt von zwei erfahrenen ukrainischen Musikern, Styrr und Ingvarr. SCHREIGARM debütierte mit ihrem ersten Album, „The Mysteries of Fate“ (2023), das unter dem Label Werewolf Promotion veröffentlicht wurde. Das Album wurde für seine atmosphärische Tiefe und seine einzigartige Herangehensweise an das Genre hoch gelobt. Diese Veröffentlichung wurde zur Grundlage für die weitere Entwicklung der Band und legte einen soliden Grundstein für ein neues Kapitel in ihrem kreativen Weg.