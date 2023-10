SCHEITAN :: „White Wedding“ Cover

„White Wedding“, eine Coverversion des Billy Idol-Klassikers, ist die dritte Single der schwedischen Gothic Rock Band SCHEITAN in diesem Jahr. Das Video zum Songtext wurde heute im Vorfeld der Veröffentlichung der Single am 27. Oktober veröffentlicht.

SCHEITAN sind vor kurzem nach einer 24-jährigen Pause zurückgekehrt und werden im Frühjahr 2024 ein neues Album „Songs for the Gothic People“ über das griechische Independent-Label The Circle Music veröffentlichen. Auf dem neuen Album wird die Gothic-Atmosphäre, die bereits auf dem 1999 bei Century Media Records erschienenen Album „Nemesis“ zu hören war, weiter vertieft.