SCHEITAN :: Neues Album veröffentlicht

Die schwedische Gothic Rock/Metal Band SCHEITAN hat ihr neues Album „Wine For a Tormented Soul“ über The Circle Music veröffentlicht. Gleichzeitig gibt es ein neues Video zum Eröffnungstrack „A Kiss of Death“.

Order: https://thecirclemusic.gr/product-category/the-circle-releases/?filter_artist-name=scheitan

Info:

„Wine For a Tormented Soul“ enthält acht Titel, darunter die zuvor veröffentlichten Singles „Carry Me Home“, „Heaven Tonight“ und „Love n Death“.

Pierre Törnkvist von Scheitan verriet, was ihn zu diesem Album inspiriert hat: „Ich freue mich sehr darauf, dem Publikum das neue Scheitan-Album vorzustellen. Der Titel „Wine For a Tormented Soul“ kommt von dem, was Musik für Leute bedeuten kann, die im Leben auf Schwierigkeiten stoßen. Musik ist meine Therapie, sie ist mein bester Freund in dunklen Zeiten. Die letzten 10 Jahre waren eine holprige Reise, in der einer meiner besten Freunde viel zu früh verstorben ist und mein Vater uns von einem Tag auf den anderen verlassen hat. Einige der Songs wurden bereits als Singles veröffentlicht, aber mit dem kommenden Album kann man sie im Kontext eines Albums hören und auch in einem nicht-digitalen Format wie Vinyl, was meiner Meinung nach die beste Art ist, sie zu genießen. Wir werden versuchen, so oft wie möglich aufzutreten und diese neuen Songs für euch zu spielen.“