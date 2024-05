SCHEITAN :: Neues Album und Opener mit Video veröffentlicht

„Songs for the gothic people“ ist das neue Album der schwedischen Gothic/Rock Metal Band SCHEITAN. Das Album markiert die Rückkehr der Band, die seit ihrem Auftritt auf dem klassischen Wave Gotik Treffen in Leipzig im Jahr 2000 still war. Das neue Album wird sowohl auf CD als auch auf Vinyl (LP) vom griechischen Label The Circle Music veröffentlicht. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Albums wird auch das Video zu „The last time“, dem Eröffnungssong des Albums, herausgebracht.

Spotify: https://open.spotify.com/album/6BFHtyFSKUe2wKs6tPG9DP?si=ztKH0PWISRqO4UUSIlqn9A

Official website: https://www.scheitan.se

Order album (CD/LP): www.thecirclemusic.gr