SCHANDMAUL :: Festival zum 25-jährige Jubiläum geplant // Hallentour startet am 28.10.

Vom 7.-8. Juli 2023 veranstalten Schandmaul das 2. Folkfield Festival. Doch diesmal hat das Festival einen ganz besonderen Anlass: 25 Jahre Schandmaul. Zu diesem Jubiläum hat es sich die Band nicht nehmen lassen, die Veranstaltung über zwei Tage laufen zu lassen und gute Freunde und Weggefährten einzuladen.

Folkfield Festival 2023

am 07.und 08.07.2023 Gelsenkirchen / Amphitheater mit:

Schandmaul

Versengold

Subway to Sally

Fiddler´s Green

The O´Reilly´s and the Paddyhats

Tanzwut

Rauhbein

Letzte Instanz

Es wird auch einen Mittelaltermarkt und die Möglichkeit zum Zelten geben.

Es gibt exklusiv über www.powerticket.de 100 VIP Tickets. Diese beinhalten das 2-Tage-Ticket, einen eigenen VIP-Bereich mit Sitzmöglichkeiten, toller Sicht, eigenen Toiletten und einem Überraschungsgeschenk.

Tickets gibt es über https://www.powerticket.de/produkt/folkfield-festival-2023/, https://www.eventim.de/artist/folkfield-festival/ und an allen bekannten VVK-Stellen.

SCHANDMAUL starten am 28.10. ihre Knüppel aus dem Sack Tour 2022 zu ihrem letzten Studioalbum.

28.10.22 Bielefeld – Lokschuppen

29.10.22 Berlin – Huxley´s Neue Welt

30.10.22 Dresden – Alter Schlachthof

05.11.22 Oberhausen – Turbinenhalle

06.11.22 Nürnberg – Löwensaal

11.11.22 Bremen – Aladin Music Hall

12.11.22 Stuttgart – Im Wizemann

18.11.22 Wiesbaden – Kulturzentrum Schlachthof

19.11.22 CH- Pratteln – Z7

24.11.22 München – Muffathalle

26.11.22 A- Wien Arena

02.12.22 Hannover – Capitol

03.12.22 Erfurt – Central Club

04.12.22 Hamburg – Fabrik