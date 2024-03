SALTATIO MORTIS :: Titeltrack des kommenden Albums

Mit der ersten Single „Finsterwacht“ präsentieren SALTATIO MORTIS einen Vorgeschmack auf ihr gleichnamiges neues Album, das am 31. Mai erscheint. Die Veröffentlichung markiert einen Meilenstein in der Evolution des Septetts, das sich über die Jahre stilistisch völlig freigeschwommen hat und nun die musikalische Landschaft ungeachtet aller Genregrenzen erkundet. Das beinahe zehnminütige Werk bildet den Auftakt für ein aufwändiges und medienübergreifendes Albumprojekt inklusive begleitendem Spiel und Roman in Kooperation mit dem Rollenspiel-Klassiker DAS SCHWARZE AUGE. Mit Hansi Kürsch von BLIND GUARDIAN und dem Prager Sinfonieorchester konnten für den Titeltrack gleich zwei renommierte musikalische Institutionen als Feature gewonnen werden, die auf ganz eigene Weise zur epischen Atmosphäre des Songs beitragen.

Listen: https://saltatiomortis.bfan.link/finsterwacht

Sänger Alea: „Wir glauben fest daran, dass es dort draußen nach wie vor Menschen gibt, die auf handgemachte Musik stehen und spüren, wenn etwas mit Herzblut und Leidenschaft gemacht wurde. Mit der ‚Finsterwacht‘ erfüllen wir uns einen ganz persönlichen Traum und folgen unserer Leidenschaft für gute Musik, Fantasy und Abenteuer. Folgt uns auf die Finsterwacht!“