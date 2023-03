SALTATIO MORTIS :: Neuer Song kündigt „Taugenichts“-Tour an

SALTATIO MORTIS gehen im Herbst auf Taugenichts-Tour. Zur Einstimmung präsentiert die Band ihren neuen Song „Taugenichts“ inklusive Video.

Die Band über den Song:

„‚Taugenichts‘ ist ein Song für alle, die den Kopf in den Wolken haben. Für all jene, die sich manchmal ein bisschen verlieren und dennoch ihre Träume niemals aufgeben- so wie wir! Und so soll es für immer bleiben!“

Der Vorverkauf zur Tour startet am 24.03.2023 exklusiv auf Eventim.de und ab dem 27.03.2023 an allen bekannten Vorverkaufsstellen und alle weiteren Infos gibt es unter www.saltatio-mortis.com.

Taugenichts-Tour

09.11.23 Berlin | Columbiahalle

10.11.23 Leipzig | Haus Auensee

11.11.23 Wiesbaden | Schlachthof

17.11.23 Geiselwind | Eventhalle

18.11.23 München | Tonhalle

22.11.23 Hamburg | Sporthalle

24.11.23 Ludwigsburg | MHP Arena

25.11.23 Bochum | Ruhrcongress

01.12.23 Hannover | Swiss Life Hall

Sänger Alea der Bescheidene berichtet: „Die letzte Tour war einfach der Wahnsinn, wir haben so viel Neues auf der Bühne ausprobiert! Als Haufen neugieriger Träumer voller wilder Ideen wollten wir für die kommende Taugenichts-Tour unbedingt noch einen draufsetzen. Nun sind wir richtig gespannt, die neue Show zu präsentieren. Auch freuen wir uns extrem darüber, dass Alestorm uns begleiten, das wird ein Riesenspaß – und die eine oder andere Überraschung haben wir sicher auch noch dabei. Freut euch schon mal drauf!“