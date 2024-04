SALTATIO MORTIS :: Neuer orchestraler Song „Feuer & Erz“

SALTATIO MORTIS präsentieren mit „Feuer und Erz“ die dritte Vorabsingle aus ihrem kommenden Album „Finsterwacht“. Der Track erzählt die Geschichte der Finsterwacht weiter und bringt durch die Zusammenarbeit mit dem „The City of Prague Philharmonic“ Orchestra“ eine weitere Facette unglaublicher Klanggewalt und epischer Atmosphäre in den Song ein. Das Album erscheint am 31. Mai 2024 digital sowie als aufwendiges Box-Set.

https://saltatiomortis.bfan.link/finsterwacht

Sänger Alea: „Die Verbindung von klassischen Instrumenten und Bandklängen hat mich schon im Alter von 16 Jahren fasziniert. In Prag inmitten des Sinfonieorchesters zu sitzen, während unser eigener Song aufgenommen wird, war demnach ein extrem emotionaler Moment und ein lang gehegter Traum, der wahr wurde.“