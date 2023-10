SACRIFIRE :: Neues Video zur Album-VÖ

Seit dem 29.09.2023 ist das neue Dark/Death Metal Album „The Art of Decay“ von SACRIFIRE via Apostasy Records veröffentlicht. Zu ihrem Track „If They Could Speak“ haben sie parallel zur Veröffentlichung ein Video online gestellt.

Album: https://sacrifire.bandcamp.com/album/the-art-of-decay

https://www.facebook.com/sacrifiremetal

Info:

Mit Mitgliedern von Disbelief, Décembre Noir, Warpath, Soul Demise und Detraktor können Fans definitiv qualitativ hochwertigen Metal erwarten, dennoch würde man die stilistische Richtung von SACRIFIRE nicht unbedingt vorhersehen – wenn man die vorgenannten Bands im Hinterkopf hat. Ihre selbstbetitelte EP aus dem Jahr 2020 vermittelte bereits einen ersten Eindruck ihres Stils, der an die Blütezeit von Bands wie Paradise Lost oder Type O Negative erinnert, ergänzt um eine einzigartige Note und einen Sound, der alle musikalischen Zutaten zur Geltung kommen lässt: die kraftvolle Gitarrenarbeit, die stampfenden Rhythmen sowie den tiefen Gesang, der zwischen ausdrucksstarken Cleans und aggressiven Shouts pendelt.