RUADH :: Schottische Celtic-Metal-Band kündigt neues Album an

Zwei Jahre nach dem dritten Album „Eternal“ kehrt die Schottische Celtic-Metal-Band RUADH mit dem vierten Album „1296“ zurück. Zur Albumankündigung gibt es auch ein Promovideo zum Track „Sack Of Berwick“. https://ruadh.bandcamp.com

In Anlehnung an die vorangegangenen Veröffentlichungen ist dieses Album wieder um ein Konzept herum aufgebaut, dieses Mal aus der wohl wichtigsten Periode der schottischen Geschichte. „1296“ war die „Sack of Berwick“ und der Beginn der englischen Invasion in Schottland in den so genannten ersten Unabhängigkeitskriegen.

Das Album enthält 6 Tracks, die sich um die Menschen und Ereignisse dieser Zeit drehen, wobei einige Tracks aufgrund der offensichtlichen Beschränkung, eine Geschichte in diesem Medium zu erzählen, ohne dass sie übermäßig lang wird, nicht berücksichtigt wurden. „Dies ist ein Album, kein Buch, also wird es nicht den gesamten, mehrere Jahrzehnte umfassenden Konflikt abbilden, sondern eine verkürzte Version der Geschichte“, sagt Tom Perret, Ruadhs Mastermind.