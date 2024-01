ROTTING CHRIST :: Album Nummer 14 angekündigt

Dieses Jahr feiern ROTTING CHRIST 35-jähriges Bestehen mit ihrem 14. Album, „ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ (Pro Xristoy)“. Das Album erscheint am 24. Mai via Season Of Mist. https://www.rotting-christ.com

Zum Auftakt des Jahres begeben sich ROTTING CHRIST auf eine Tournee durch Lateinamerika.

Info:

Pro Xristoy (‚Vor Christus‘ auf Griechisch) ist eine Hommage an die letzten heidnischen Könige, die dem Ansturm des Christentums widerstanden und ihre alten Werte und ihr Wissen bewahrten. In dieser thematischen Odyssee, die sich durch Tracks wie The Apostate“ und Ygdrassil“ zieht, erforschen Rotting Christ das Vermächtnis historischer Figuren wie Flavius Claudius Julianus und nordischer mythologischer Könige, die die Macht heidnischer Weisheit im Angesicht christlicher Widrigkeiten verkörpern. Das Album verkörpert die Essenz des unverkennbaren Stils von Rotting Christ – melodisch, aber manchmal auch rau – und erfindet sich erneut neu, während es gleichzeitig in seinem 35-jährigen Erbe verwurzelt bleibt.