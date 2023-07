ROTTEN CASKET :: Video zur zweiten Single online

Am 25.08.2023 erscheint nun das erste reguläre Album „Zombicron“ der Old School Death Metaller ROTTEN CASKET, das in den Tom Meier Studios (u.a. Asphyx, Soulburn etc.) in Enschede (NL) gemixt und gemastert wurde. Für die im Booklet zombifizierten Bandmitlieder Martin van Drunen (Vocals, u.a. Asphyx), Stefan „Husky“ Hüskens (Drums, u.a. Asphyx), Yorck Segatz (Gitarre, u.a. Sodom), Patrick van der Breek (Bass, u.a. Disabuse/Born Infected) sowie Gitarrist, Gründungsmitglied und Mastermind/Hauptsongwriter Frank Bergesson zeichnet Bram Bryneel verantwortlich. Jetzt präsentiert die Band ihre zweite Single „The Human Farm“ in Form eines Videos.

Preorder: https://supremechaos.de/artists/rotten-casket/

Die Band dazu:

„Hello from the Gutter. We are entering the bonetomb towns with our second single called ‚The Human Farm‘ and a special old school video.”