ROME :: Tourstart steht bevor

Seit zwei Jahrzehnten schreibt Jérôme Reuter unter dem Namen ROME eine der faszinierendsten Erfolgsgeschichten zwischen Chanson, Post-Punk und rebellischem Folk. Mit eindringlicher Stimme und poetischer Schärfe erschafft der Luxemburger Klangwelten, die vom martialischen Hymnus bis zur fragilen Ballade reichen – ein eigenes Universum zwischen Jacques Brel, Leonard Cohen und Nick Cave. https://www.romepage.org/

2025 feiert ROME das 20-jährige Bestehen mit der großen „One Fire Worldwide“-Tour. Gemeinsam mit Michel Spithoven (Drums) und Yann Dalscheid (Bass, Synths) bringt Reuter ein opulentes Set auf die Bühnen Europas – mit den großen Klassikern, neuem Material und der ungebrochenen Intensität eines Künstlers, der Geschichte nicht nur besingt, sondern spürbar macht.

Live:

25.10. Köln, Yard Club

26.10. Frankfurt, Nachtleben

29.10. München, Backstage

30.10. Wien, Viper Room

01.11. Dresden, Bunker

02.11. Berlin, Frannz Club

03.11. Hamburg, Nochtwache