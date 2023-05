Die griechische Goth/Post-Punk/Darkwave Band REFLECTION BLACK hat ihr erstes Album veröffentlicht. „Last Stop To Nowhere“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Label Swiss Dark Nights auf CD und digital veröffentlicht. Reinhören in das Album könnt ihr auf https://reflectionblack.bandcamp.com/ , zudem wurde zum Track „No Stars In The Sky“ ein Video veröffentlicht.